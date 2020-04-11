Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева объявила о создании новой внешней консультативной группы, которая внесет свой вклад в решение политических проблем, включая пандемию коронавируса и ее масштабные экономические последствия, передает Reuters.

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева объявила о создании новой внешней консультативной группы, которая внесет свой вклад в решение политических проблем, включая пандемию коронавируса и ее масштабные экономические последствия, передает Reuters.Группа будет включать в себя бывших и нынешних государственных чиновников, экспертов частного сектора и ученых, в том числе Тармана Шанмугаратнама, старшего министра Сингапура и председателя его денежно-кредитного управления, а также исполнительного председателя Santander Group Ану Ботин.По словам представителей МВФ, группа встретится с Георгиевой и другими высокопоставленными должностными лицами МВФ несколько раз в год.Как сообщалось ранее, глава МВФ озвучила прогноз, что в 2020 году мир ждет худший экономический спад со времен Великой депрессии.По словам Георгиевой, коронавирус подорвал общественный и экономический порядок с молниеносной скоростью и в таких масштабах, которые не помнят ныне живущие люди.Она также подчеркнула, что в начале 2020 года ожидалось, что более чем в 160 странах будет наблюдаться рост доходов на душу населения, а на данный момент сложилась обратная картина: снижение доходов ожидается в 170 государствах, а спад должен затронуть как развитые, так и страны с развивающейся экономикой.