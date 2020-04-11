Протоиерей Игорь Фомин ответил на вопросы, волнующие многих верующих, в эфире телеканала Россия 24. Он объяснил, как отметить Пасху в условиях самоизоляции, а также обязательно ли посещать храм.

В Московском патриархате рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения. Менее чем через два дня будет Вербное воскресенье, затем Страстная неделя, а Пасха выпадает на 19 апреля. Протоиерей, настоятель храма великого князя Александра Невского при МГИМО, председатель комиссии по миссионерству и катехизации Москвы Игорь Фомин ответил на вопросы, волнующие многих верующих, в эфире телеканала "Россия 24".— Стало ли меньше людей в храмах, по вашим наблюдениям?— Да, в храмах стало намного меньше людей и прихожан после призыва Патриарха.— Правильно ли мы понимаем, что верующие, которые будут проводить дома эти дни, ничего не потеряют для своей веры?— Ничего не потеряют. Наоборот, я считаю, что приобретут. Ведь самое главное, это любовь ко Христу, которая выражается любовью к ближнему. Эта изоляция и есть такое человеколюбие, подражание Христу. На этой Страстной седмице будут богослужения, которые можно будет смотреть во многих храмах Москвы, мы наладили прямую трансляцию на телеканале "Спас". Это важный аспект нашей с вами веры — любовь. Это первый момент. Второй момент заключается в послушании — это всегда преодоление себя. Мы очень часто любим себя, привыкли к каким-то удобствам. Нам удобно посещать храм, здесь мы приобретаем тишину душевную, тишину своего сердца. Но этот свет, эту тишину, эту радость надо нести и дома. И вот мы сейчас призваны попробовать на практике проявить любовь к нашим ближним, которые за нас переживают, с которыми очень часто бывает трудно о чем-либо договориться. К этой любви мы, в общем-то, и призваны. Если ты останешься дома по просьбе своих ближних или, скажем так, по настойчивому скандалу своих ближних, проявишь это человеколюбие, то и они пойдут на какие-то уступки. Может быть они в первый раз встанут и с тобой помолятся в этой самой изоляции.— В Москве и Петербурге запретили пока посещение кладбищ. Посещение именно на Пасху не является христианской традицией, но откуда она пошла?— Она пошла с советского времени, когда люди были лишены возможности ходить в храм. Но жажда человеческой души... Ведь мы же знаем, что базовые ценности лежат не только в гастрономическом плане, не только, в общем-то, в плане отправления каких-то естественных нужд, но и в плане духовном. И душа, естественно, есть у каждого человека. Верующий ты или неверующий, это совершенно неважно. Она просит общения с чем-то высшим. В советское время это возможно было только, в общем-то, на кладбище. Вы знаете, то, что закрыли кладбища — тоже в этом нет ничего страшного. Это же все равно на какое-то время. Захоронения идут. Приехать на кладбище, наверное, все равно сможет человек, если у него какая-либо годовщина и так далее. Но послушаться тех необходимых мер, которые нам сейчас предлагает государство, правительство, я думаю, ничего в этом страшного нет. Это не те ограничения, которые я имею в виду в духовном плане. В экономическом — другой вопрос. В духовном плане это не те ограничения, которые надо называть исповедническими.— Как быть тем, кто хотел бы пообщаться со священником? Можно ли это делать удаленно? И как святить куличи?— Освящение куличей будет происходить. Люди должны понимать, что Пасха — это не один день празднования Церкви. Сам праздник Пасхи празднуется торжественно, как сам день Пасхи целую неделю. Богослужения ничем не отличаются, те же самые песнопения. Мы в любой день можем прийти в храм и освятить те снеди, которые вы приготовили для празднования. А вообще праздник Пасхи, когда мы в церкви поем песнопения пасхальные, будет длится сорок дней. То есть в любой день можно будет прийти, освятить те снеди, которые верующие приготовили. Только все-таки я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на призыв Святейшего — оставаться дома и там с ближними отпраздновать Пасху.