Апостольская пенитенциария под управлением кардинала Мауро Пьяченцы предоставляет специальные индульгенции в связи с пандемией: больным COVID-19, находящимся на карантине, работникам здравоохранения и их родным, совершающим ежедневное особенное молитвенное правило об окончании пандемии.

Почти 26 тысяч католиков подписались под открытым письмом к епископам Католической Церкви, в котором они настоятельно просят сделать таинства вновь доступными для верующих. В том числе и на период борьбы с коронавирусом. В документе, в частности, говорится: "Мы — ваша верная паства — призываем вас сделать все возможное, чтобы таинства стали доступными для нас во время этого кризиса". Под воззванием подписались известные богословы, лидеры общественных движений, писатели, богословы.В связи с чрезвычайной ситуации, объявленной в связи с COVID-19 в Италии, Испании, Германии и многих других странах был введен запрет на посещение любых религиозных собраний. В том числе католических месс.Это произошло во время Великого поста, который соблюдается католиками не менее строго, чем православными христианами. В связи с этим верующие были лишены возможности участвовать в самом главном таинстве Церкви — в Евхаристии и причащаться. Впрочем, другие таинства тоже оказались под запретом. Например, соборование.Ожидание, что храмы откроют к Вербному воскресенью, следующей за ним Страстной неделе и к Пасхе, приходящейся в этом году согласно католическому церковному календарю на 12 апреля, было напрасным. Как следствие в сети появилось обращение, имеющее целью привлечь внимание руководства Церкви: "Что-то ужасно неправильное происходит с современной культурой, которая позволяет клиникам, где делают аборты и алкогольным магазинам оставаться открытыми, но требует закрытия мест для богослужения. Хотя безопасность и сотрудничество с гражданскими властями необходимы, нам надо иметь доступ к тому, что является насущным в нашей духовной жизни. Мы не должны добровольно лишать себя участия в таинствах".В обращении к епископам содержится 9 пунктов, на которые как считают миряне, епископату необходимо безотлагательно обратить внимание:1. Найдите возможность для священников совершать соборование больных, особенно тех, кто находится при смерти.2. Если государство или местное правительство запрещает священнослужителям причащать больных в больнице или дома, сделайте официальный запрос и потребуйте разрешения на совершение таинства с заверениями, что будут приняты все необходимые меры предосторожности.3. Требуйте, чтобы гражданские власти признали религиозные службы как услуг первой необходимости.4. Требуйте, чтобы гражданские власти разрешали организацию и посещение мессы на открытых пространствах, если они в настоящее время запрещены.5. Сделайте все возможное, чтобы организовать мессу, доступ на которую будет возможен верующим, особенно пасхальную литургию. Затем попросите священников провести ее.6. Организуйте доступ для людей на службы, особенно на пасхальную мессу.7. Сделайте все возможное, чтобы найти способ возобновления Евхаристии с соблюдением мер предосторожности.8. Делайте все возможное, чтобы приходские храмы и святыни были открыты для молитвы и поклонения с должными мерами предосторожности.9. Сообщайте своей пастве о своих усилиях и обо всем, что делается для доступности таинств".Что касается российских католиков, поскольку храмы закрыты не были, службы идут постоянно и в большинстве из них (за исключением Собора святого Людовика в Москве) участие в мессе и, соответственно, причастие, возможны.Однако священники не устают напоминать, что в условиях пандемии лучше оставаться дома для сохранения своего личного здоровья, а также священников и работников храмов и родных. Причастие и исповедь также возможны не только по время мессы, но и в течение всего дня, пока открыты храмы.Что же касается Собора святого Людовика, его настоятель священник Вячеслав Горохов, отдал распоряжение, "в Страстную Неделю и последующие дни совершать богослужения без участия народа, а именно исключительно с участием клириков в сане пресвитера и диакона". В храме также не проводится подготовка к таинствам брака, конфирмации, крещения, равно как и сами эти таинства.В остальных католических приходах России постоянно напоминают, что "в связи с распространением коронавирусной инфекции архиепископ Павел Пецци просит верующих молиться дома и без крайней необходимости не посещать храм. Также архиепископ дает всем верным на это время диспенсацию (разрешение, представляемое Святым Престолом в исключительных случаях на определенный срок) от обязанности участия в воскресных и праздничных богослужениях".Больше того, декретом от 19-го марта Апостольская пенитенциария под управлением кардинала Мауро Пьяченцы (один из трех трибуналов Римской кури, решающий внутренние вопросы с помощью административной власти) предоставляет специальные индульгенции (временная отмена наказания за грехи) в связи с пандемией: больным COVID-19, находящимся на карантине, работникам здравоохранения и их родным, совершающим ежедневное особенное молитвенное правило об окончании пандемии, а также читающим Евангелие не менее получаса в день. И всем умершим в эти дни без должного напутствия и отпущения грехов при условии, что они вели достойную жизнь христианина.Католическая Церковь в России напоминает, что во многих храмах организованы трансляции предпасхальных служб и мессы Навечерия Пасхи.Например, прямую трансляцию из Собора Святого Петра в Ватикане.