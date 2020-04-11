Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал неутешительные данные. Количество инфицированных в России превысило 13 тысяч.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал неутешительные данные. Количество инфицированных в России превысило 13 тысяч.За прошедшие сутки в 49 регионах страны зафиксировали 1667 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составляет13 584.Большинство инфицированных – 1030 – находятся в Москве. В Подмосковье зарегистрировали 152 новых случая, в Санкт-Петербурге – 80, в Нижегородской области – 33. По 26 заболевших – в Брянской области и Республике Дагестан.В Башкирии коронавирусом заразились 25 человек, в Татарстане – 23 граждан, в Ульяновской области – 22 жителя. В Курской области и Красноярском крае зафиксировано по 21 случаю заражения инфекцией.Материал дополняется.