Всего за три недели Соединенные Штаты потеряли больше рабочих мест (около 17 млн), чем за всю Великую рецессию, которая длилась два года. Это означает, что безработные американцы, имеющие ипотеку, теперь не смогут осуществлять ежемесячные платежи в течение нескольких месяцев, если не дольше.

Всего за три недели Соединенные Штаты потеряли больше рабочих мест (около 17 млн), чем за всю Великую рецессию, которая длилась два года. Это означает, что безработные американцы, имеющие ипотеку, теперь не смогут осуществлять ежемесячные платежи в течение нескольких месяцев, если не дольше.Усугубляет ситуацию еще и то, что помощь, предложенная федеральным правительством в рамках одобренного конгрессом закона "О поддержке" (Cares Act), может ускорить появление ипотечного кризиса, который она, по идее, должна предотвратить. Механизм предоставления помощи домовладельцам очень запутанный и сильно зависит от типа имеющегося кредита, а также от того, как кредитор интерпретирует текст документа, пишет The National Interest.Почему закон "О поддержке" трудно назвать полезным для всех домовладельцев? Дело в том, что данная программа предлагает ипотечную поддержку лишь тем, кто имеет гарантированную правительством ипотеку (government-backed mortgage). Это означает, что гражданин США имеет право на помощь, если его ипотека на жилой дом или квартиру застрахована Федеральным жилищным управлением (FHA-loan), министерством по делам ветеранов (Veterans Affairs loan), министерством сельского хозяйства (loan backed by the Agricultural department) или его кредит соответствует параметрам раздела 4022 закона "О поддержке".Если у заемщика частный кредит (необеспеченный или незастрахованный государством), а таких, к слову, несколько миллионов человек, то ему не следует ожидать помощи от правительство и он находится во власти своего банка.Итак, что получает заемщик, если он соответствует всем критериям закона "О поддержке"? Помощь предоставляется в форме отсрочки платежей до 180 дней, с возможностью дополнительного продления на 180 дней, если необходимо (то есть максимум на 360 дней). Как только заемщик в письменной форме сообщает своему кредитору, что он прямо или косвенно пострадал от пандемии COVID-19, ему автоматически предоставляется отсрочка — никаких документов не требуется.Но именно здесь могут возникнуть сложности. В тексте закона нет никаких деталей процедуры, он лишь говорит о предоставлении помощи в форме отсрочки обязательных выплат. Кроме того, неясно, предоставляется ли отсрочка на всю ипотеку или ее часть. Это очень важно, и многие ипотечные кредиторы наверняка попытаются воспользоваться этим пробелом.Без сомнения, очень важны условия отсрочки платежей. В то время как закон четко указывает, что ипотечная компания не может взимать дополнительные сборы за отсрочку, ничего не сказано об условиях операции. Так, например, не придется ли рефинансировать дом для нового графика платежей после отсрочки и не введет ли кредитор более высокую процентную ставку и не увеличится ли ежемесячный платеж? Будет ли банк милосердным и просто перенесет пропущенные платежи на позднее время? Или же придется брать новый кредит и выполнять платежи через какое-то время?К сожалению, нет четких ответов ни на один из этих вопросов, а отсутствие ясности может привести к тому, что миллионы американцев не смогут воспользоваться федеральной помощью, перестанут обслуживать свои ипотечные кредиты и, как итог, лишатся своего жилья.Уже поступают сигналы о том, что некоторые кредиторы (как, например, Wells Fargo) предоставляют 90-дневную отсрочку тем, у кого есть гарантированный государством кредит, при условии что после трех месяцев необходимо выплатить остаток в полном объеме плюс текущий месяц. Для многих это может означать лишь банкротство и вступление кредитора во владение имуществом должника, а это опрокинет американскую экономику в нечто схожее с Великой депрессией.