Количество зараженных коронавирусом в мире упорно подбирается к двум миллионам. Ученые и медики пробуют различные способы лечения инфекции, но стопроцентной гарантии пока не может дать ни один метод. Последние новости о коронавирусе на 11 апреля 2020 года – в материале Дни.ру.

Количество зараженных коронавирусом в мире упорно подбирается к двум миллионам. Ученые и медики пробуют различные способы лечения инфекции, но стопроцентной гарантии пока не может дать ни один метод. Последние новости о коронавирусе на 11 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 1601103;Умерли – 95511;Выздоровели – 355589.Эпицентром пандемии коронавируса с почти 500 тысячами зараженных остаются США. Американские политики призывают "серьезно наказать" Китай, с которого началось распространение COVID-19 в глобальном масштабе.Так, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в происходящем в США виноват не президент Дональд Трамп, а КНР. Поднебесная, заявил он, несет ответственность за гибель от коронавируса 16 тысяч американцев и 17 миллионов потерявших работу.Ранее экономисты предсказали США рекордный уровень безработицы из-за пандемии COVID-19. Ее масштабы превзойдут Великую депрессию уверены эксперты.Коронавирус в РоссииЗаболели – 11917;Умерли – 94;Выздоровели – 795.За последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличившись почти на 1800 человек. В нашей стране создали новую тест-систему для выявления антител к COVID-19. Она позволит выявлять переболевших коронавирусом и имеющих иммунитет к инфекции.В конца марта большинство регионов России находятся в режиме всеобщей изоляции. Постепенно субъекты Федерации начинают ослаблять принятые меры. Некоторые предприятия возобновят работу в Белгородской области, а на Чукотке откроются торговые центры и другие места массового скопления людей.Коронавирус в МосквеЗаболели – 7822;Умерли – 31;Выздоровели – 270.Число зараженных коронавирусом в Москве достигло почти восьми тысяч человек. В связи с этим мэр столицы Сергей Собянин объявил о постепенном введении пропускного режима в городе начиная с понедельника, 13 апреля.Сначала пропуска введут для поездок на работу, после чего – для других целей. При необходимости такие же меры будут предприняты для передвижения внутри района.Кроме того, для борьбы с коронавирусом в Москве останавливаются ремонтные и строительные работы. Исключения сделаны для метрополитена, железной дороги, аэропортов и медицинских объектов. Также будет ограничена работа каршеринга.МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква782231270Россия1191794795США4652541667225233Весь мир160110395511355589Коронавирус | | | || | | | |