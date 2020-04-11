Сохранить лидерство в сфере пилотируемых полетов, укрепить позиции на рынке пусковых услуг и активнее использовать частно-государственное партнерство - таковы сейчас, по мнению президента, основные приоритеты российской ракетно-космической отрасли. Сегодня Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями ее ведущих предприятий

Сохранить лидерство в сфере пилотируемых полетов, укрепить позиции на рынке пусковых услуг и активнее использовать частно-государственное партнерство — таковы сейчас, по мнению президента, основные приоритеты российской ракетно-космической отрасли. Сегодня Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями ее ведущих предприятий, а незадолго до этого связался с экипажем МКС, вернее сразу с двумя экипажами — завершающим экспедицию и вновь прибывшим. Как работается в это непростое время и в космосе, и там, где начинается путь на орбиту?На орбите сейчас сразу два экипажа. Один, под руководством командира Олега Скрипочки, готовится возвращаться на Землю, другой, во главе с Анатолием Иванишиным, только прибыл."Освоение космоса всегда было и остается для человечества символом прогресса и развития. Космическая деятельность год от года открывает новые перспективы в экономике, науке, социальной сфере, — отметил Владимир Путин."Мы также очень рады приветствовать всех накануне Дня космонавтики. Рады поздравить вас с прекрасным праздником, пожелать дальнейших успехов и развития как космической отрасли, так и другим отраслям", — сообщил Олег Скрипочка.С момента создания, 60 лет назад, отечественный центр подготовки космонавтов открыл дорогу покорителям космоса из более чем 25 стран. В составах нынешних экипажей — американские астронавты, которые летают на российских "Союзах", а на орбите работают рука об руку с нашими космонавтами."Это наглядный пример эффективного партнерства наших стран в интересах всего человечества. Так же, как мы сейчас пытаемся организовать работу и с актуальными проблемами. Не хочется об этом говорить, но приходится, имею в виду борьбу с пандемией, имею в виду ситуацию на мировых рынках. Вчера только с президентом Соединенных Штатов решали эти проблемы, и еще предстоят у нас разговоры на эту тему. В общем сотрудничество, слава Богу, развивается не только в космосе, но и в других областях", — подчеркнул президент.Развитию ракетно-космической отрасли было посвящено отдельное совещание. Президенту доложили, как в условиях борьбы с коронавирусом к работе возвращаются системообразующие предприятия.Географическое расположение космодрома "Восточный" оказалось выгодно не только для запусков, но еще и с точки зрения защиты от вируса."На "Восточном", с учетом изолированности космодрома, объемы создания по "Ангаре", по ракетоносителям тяжелого класса, комплексу удалось даже несколько увеличить. Поставки и производство оборудования для космодрома идет без задержек и без срывов", — рассказал генеральный директор центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков.Президент заявил, что один из безусловных приоритетов — дальнейшее развитие пилотируемых полетов:"Традиционно это сильная сторона российской космонавтики и нужно сохранить здесь лидерство. Решение этой задачи во многом связано с созданием транспортной системы нового поколения. Летные испытания нового пилотируемого транспортного корабля планируется провести в 2023 году с космодрома "Восточный".А вот значительные проблемы прогнозируют в мировой коммерческой космонавтике. Стартовые площадки закрыли из-за коронавируса. В нынешних условиях не смогла найти финансирование и объявила о банкротстве британская компания One Web, которая планировала запустить на российских "Союзах" 600 спутников для покрытия всей земли интернетом."В связи с распространением коронавирусной инфекции и банкротством компании One Web в зоне риска, по нашей оценке, оказались как минимум девять запусков. Эта проблема, конечно, для нас довольно-таки большая, Владимир Владимирович, потому что, по сути дела, аппараты, которые мы должны выводить на наши космодромы, физически просто не пребывают на территорию России", — отметил генеральный директор госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.Владимир Путин заявил следующее:"Уважаемые коллеги, вот что я хотел бы сказать в этой части нашей работы. Ситуация в "Роскосмосе" меняется медленно, но все-таки в лучшую сторону, мы это видим. Ясно, что необходимость борьбы с коронавирусной инфекцией вносит свои коррективы и в жизнь страны, и в целом в экономику, и в работу "Роскосмоса". Хотел бы вас предупредить: от соблазна все нерешенные вопросы, а их еще много, все недоработки, а их тоже достаточно, свалить на коронавирусную инфекцию. Это, кстати говоря, касается не только "Роскосмоса", а всех отраслей производства и всех видов деятельности. Я надеюсь, что буду услышан теми, кого это касается".Сигнал был послан четкий.