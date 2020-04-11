Сегодня, 10 апреля, власти Москвы и Подмосковья разъяснили новый порядок посещения кладбищ. Они будут открыты только для похорон. При этом от массовых церемоний рекомендовано воздержаться. Приезжать на кладбища в канун религиозных праздников, как это принято обычно, запрещено. Эту вынужденную меру уже поддержали в Русской православной церкви.

Сегодня, 10 апреля, власти Москвы и Подмосковья разъяснили новый порядок посещения кладбищ. Они будут открыты только для похорон. При этом от массовых церемоний рекомендовано воздержаться. Приезжать на кладбища в канун религиозных праздников, как это принято обычно, запрещено. Эту вынужденную меру уже поддержали в Русской православной церкви."Посещение кладбищ на Пасху не является церковной традицией. Этот обычай возник в советское время, когда храмы были закрыты. Нет никакого греха, нет никакой нравственной проблемы в том, что вы, даже если была такая привычка, не поедете на кладбище", — заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Молиться дома из-за распространения коронавируса призвал верующих Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что временные ограничения нужны для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье ближних.