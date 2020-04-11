Защитник Севильи Диего Карлос заинтересовал Ливерпуль и Барселону. Клуб из Андалусии может продать бразильца не менее, чем за 75 миллионов евро.

Защитник "Севильи" Диего Карлос заинтересовал "Ливерпуль" и "Барселону". Клуб из Андалусии может продать бразильца не менее, чем за 75 миллионов евро.Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что Диего Карлос может стать идеальным партнером для Вирджила ван Дейка. Клуб в состоянии заплатить за 27-летнего футболиста названную выше сумму. "Барселона" в свою очередь предлагает "Севилье" своего полузащитника Ивана Ракитича.Диего Карлос пришел в "Севилью" прошлым летом из французского "Нанта". В 2017 году он мог стать игроком "Зенита", но клубы не смогли договориться о контракте.