В Совете Федерации будет создана рабочая группа, которая проведет ревизию законодательства и подготовит предложения по его модернизации, сообщила в своем блоге спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В Совете Федерации будет создана рабочая группа, которая проведет ревизию законодательства и подготовит предложения по его модернизации, сообщила в своем блоге спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Она отметила, что пандемия коронавируса COVID-19 выявила необходимость в новых технологиях и даже новом укладе общества. В режиме самоизоляции современные технологии оказались особенно востребованными. И теперь, по мнению Матвиенко, надо воспользоваться этим опытом и сделать так, чтобы развитие технологий было поддержано законодательно, а все препоны были бы убраны. В частности, спикер Совета Федерации предлагает оформить правовой статус дистанционного образования, на которое перешли школы и институты.Законодательство прошло испытания форс-мажорными условиями. Сенаторы будут "мониторить, оценивать, анализировать то, как регионы проходят через режим ограничительных мер, удаленку, цифровизацию общения с государством и так далее", сообщила Матвиенко. Она подчеркнула, что некоторые области обязательно потребуют серьезной законодательной модификации, а где-то — и полной трансформации. Нужно выявить и отменить все то, что носит в законодательстве "явно необязательный характер", препятствует повышению качества жизни, модернизации технологий и укреплению конкурентоспособности российской экономики, отметила спикер Совфеда.