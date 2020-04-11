В Воронежской области от COVID-19 вылечились прилетевшие из Франции пожилые супруги. 63-летняя женщина и 72-летний мужчина перенесли болезнь без клинических симптомов.

В Воронежской области от COVID-19 вылечились прилетевшие из Франции пожилые супруги. 63-летняя женщина и 72-летний мужчина перенесли болезнь без клинических симптомов.Всего за последние сутки из больниц области выписали твоих, включая супружескую пару, сообщили "Вестям Воронеж" в пресс-центре областного правительства. Таким образом, количество выздоровевших после коронавирусной инфекции в регионе выросло до 12 человек.По данным оперштаба на 10 апреля ещё пятеро воронежцев попали в больницы с подозрением на коронавирус. 25 жителей региона продолжают лечение в больницах, в том числе семья, беременная и несколько детишек. Число заболевших COVID-19 с начала вспышки остается прежним – 37.Отметим, тесты на коронавирус для всех желающих начал проводить диагностический центр в Воронеже. Услуга платная, составляет две тысячи рублей. В сумму входит забор биоматериала — мазок из зева и само исследование. Результат готов уже на следующий день. Кроме того, 13 государственных клиник продолжают делать тесты на коронавирус. Список опубликовали на сайте регионального департамента здравоохранения. Все медорганизации имеют необходимое оборудование, квалифицированных сотрудников и разрешение от Роспотребнадзора.