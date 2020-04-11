Столичные больницы и врачи работают на пределе возможностей. Власти города сообщили о резком увеличении количества госпитализаций пациентов с пневмонией за последние дни. Усугубляют обстановку сами жители. Иногда правилами пренебрегают даже те, кто должен находиться на строгом карантине - с положительным тестом. Приходится идти на жесткие меры - вводить штрафы и усиливать патрули.

Столичные больницы и врачи работают на пределе возможностей. Власти города сообщили о резком увеличении количества госпитализаций пациентов с пневмонией за последние дни. Усугубляют обстановку сами жители. Иногда правилами пренебрегают даже те, кто должен находиться на строгом карантине — с положительным тестом. Приходится идти на жесткие меры — вводить штрафы и усиливать патрули. Что грозит нарушителям?Такого статичного задержания в практике московской полиции, пожалуй, еще не было. Машина нарушителя припаркована на обочине. Патрульный автомобиль перекрывает ей выезд. Из салона никто не выходит.Задача у полицейских, прямо скажем, непростая: этакий бесконтактный перехват. Им нужно не просто остановить автомобиль, но, самое главное, дать понять нарушителю, что дальше двигаться никуда не стоит — скоро приедет скорая. Причем все это происходит без прямого диалога с водителем.У водителя подтверждено заболевание коронавирусом COVID-19. Форма легкая, поэтому врачи разрешили лечиться дома. Ему запрещено покидать пределы своей квартиры, но изо дня в день мужчина разъезжает по Москве на машине. Теперь он будет кататься только с медиками.- Все, сейчас в больницу поедем.- А что мне там делать?- Изолироваться, раз вы сами не хотите.Ехать в больницу нарушитель не хочет, начинает "давить" на жалость — мол, ему нужно ухаживать за отцом.- Отец — инвалид первой группы, поймите правильно, 79 лет. Он не видит!Когда врачи объясняют, что в таком случае он — первый, кто ставит под удар пожилого родственника, — мужчина и вовсе начинает отрицать диагноз.- Ну и что мне делать? Я не болею ничем, ты понимаешь? Докажите, что я болею!Доказательства предоставляют сразу. Все зараженные и контактировавшие с больными — в единой базе. Номера их машин — тоже. С сегодняшнего дня к каждому из нарушителей карантина будут применяться жесткие меры: штраф 5 тысяч, эвакуация автомобиля и принудительная изоляция."В Москве установлены больше двух с половиной тысяч комплексов фотовидеофиксации, по которым сотрудники ГИБДД в режиме реального времени могут отслеживать передвижения транспортных средств нарушителей", — говорит главный инспектор Московской административной дорожной инспекции Дмитрий Василенков.В московских дворах увеличивается число патрулей. Жителям столицы напоминают о режиме всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только за продуктами или лекарствами, если нужно выгулять собаку, вынести мусор или пойти на работу.- Мы вышли, потому что уже просто невозможно. По свежему воздуху хоть немножко ребенку погулять.Но это не является уважительной причиной. Полицейские имеют полное право оштрафовать, но пока просто предупреждают.- Идите, пожалуйста, домой. Я все прекрасно понимаю, сейчас всем тяжело. Но есть определенные правила.Из-за хорошей погоды в последние дни люди все чаще покидают квартиры. Трафик на дорогах повысился. Уровень самоизоляции упал до трех баллов, а это уже потенциально опасно. Столичные больницы и врачи работают на пределе — число госпитализированных за неделю выросло вдвое и 85 процентов из них — с пневмонией."Я вам точно говорю: никакого пика еще не наступило. Мы находимся скорее у подножия этого пика — даже не в середине. Нужно просто ответственно думать о том, что нам предстоят серьезные испытания", — говорит мэр столицы Сергей Собянин.Меры по отношению к нарушителям карантина будут ужесточать. Тем, кто не хочет сидеть дома, имея положительный результат на коронавирус, вскоре начнут приходить штрафы в автоматическом режиме. Данные будут поступать с камер наблюдения.