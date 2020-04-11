В связи с нарушениями режима самоизоляции в Петербурге с середины марта выписано около 300 протоколов об административных нарушениях.

В связи с нарушениями режима самоизоляции в Петербурге с середины марта выписано около 300 протоколов об административных нарушениях.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал петербургский губернатор Александр Беглов, выступая на круглом столе "Мир в условиях пандемии: COVID-19. Глобальные стратегии".Он сравнил нарушение самоизоляции с самострелом в армии, где это считается тяжелым преступлением. Беглов подчеркнул, что в сегодняшней ситуации человек, который нарушает карантин, умышленно вредит не только себе, но и окружающим.В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, большая часть приходится на Москву (7822), 795 человек выздоровели, 94 умерли.