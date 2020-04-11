Немецкое федеральное ведомство по защите конституции, являющееся контрразведкой ФРГ, отслеживает и оценивает информацию о том, в какой степени пандемия коронавируса используется в качестве инструмента иностранными государствами. В числе объектов наблюдения - российские СМИ.

Немецкое федеральное ведомство по защите конституции, являющееся контрразведкой ФРГ, отслеживает и оценивает информацию о том, в какой степени пандемия коронавируса используется в качестве инструмента иностранными государствами. В числе объектов наблюдения — российские СМИ.Депутат бундестага Томас Хакер от Свободной демократической партии направил запрос правительству с целью узнать, ведут ли немецкие органы безопасности наблюдение за российским каналом RT Deutsch. Министерство внутренних дел ответило положительно, сообщает Bild. Кроме того, федеральные уголовная полиция и разведывательная служба также займутся расследованием активности иностранных государств, упомянутой в вопросе.Немецкое правительство также отметило, что ему известно о проблеме целенаправленного ложного освещения пандемии коронавируса. Якобы некоторые действующие лица могут распространять обвинения и полуправду, прикрываясь кризисом в своих политических намерениях.К слову, это уже не первый случай, когда западные СМИ и государственные деятели пытаются обвинить Россию. Например, ранее госсекретарь США Майк Помпео публично заявил, что дезинформация о коронавирусе поступает из России, Китая и Ирана. Американский президент Дональд Трамп также призвал журналистов аккуратнее относиться к публикации новостей о COVID-19.