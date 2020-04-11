Мониторинговый комитет стран Большой двадцатки, который только предлагается создать, обеспечит координацию соглашения, направленного на стабилизацию рынка нефти, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает Интерфакс.

Мониторинговый комитет стран "Большой двадцатки", который только предлагается создать, обеспечит координацию соглашения, направленного на стабилизацию рынка нефти, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает "Интерфакс".Российский министр энергетики отметил, что крупнейшие мировые нефтедобывающие страны договорились о сокращении добычи, что должно укрепить стабильность на нефтяном рынке, при этом роль стран G20 заключается в поддержании этих усилий.По его словам, кооперация на уровне взаимодействия стран "Большой двадцатки", на долю которых приходится около 80% мирового ВВП, считается крайне востребованной, поскольку нужно совместными усилиями определить "эффективный механизм мониторинга и выработки необходимых мер реагирования".По мнению Новака, в этом должны принять участие все страны, которые взяли на себя обязательства по стабилизации рынка нефти, а также международные энергетические организации.Все страны-производители нефти должны скооперироваться и объединить свои усилия, а комитет в рамках G20 обеспечит "координацию сотрудничества в целях повышения уровня стабильности и безопасности энергетического рынка в интересах устойчивого развития всех государств", отметил российский министр.Кроме того, Александр Новак заявил, что президент России Владимир Путин заявил о готовности властей России "пройти свою часть пути" в ходе сделки о восстановлении стабильности на рынке нефти.По словам Новака, Владимир Путин уверен, что восстановление стабильности и обеспечение энергетической безопасности могут стать основанием для решения множества проблем, включая проблемы здравоохранения, благополучия и преодоления препятствий на пути к преодолению кризиса.