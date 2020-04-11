11.04.2020

2020-04-11 14:35:10

Новый челлендж захватил Владимирскую область

Надеть футболку стоя на руках. Во время самоизоляции известные актеры решили поучаствовать в челлендже. Предложил его человек паук Том Холланд.

Для актера это прекрасный повод похвастаться спортивной фигурой. Задача оказалась трудной, но выполнимой. Актер бросил вызов своим друзьям коллегам, двое справились, Джейк Джилленхол сделал это даже быстрее, чем Том. После актеров похвастаться спортивными достижениями захотели и другие пользователи по всему миру. В том числе - владимирцы. Оказалось, снять и надеть футболку, стоя на голове - не так уж просто. И под силу только настоящим спортсменам. Которые, судя по их достойной физической форме, занимаются спортом ежедневно.