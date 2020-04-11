Олимпийский комитет России выделит дополнительно спортивным федерациям 265 миллионов рублей для подготовки к летней Олимпиаде. Игры в Токио перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Олимпийский комитет России выделит дополнительно спортивным федерациям 265 миллионов рублей для подготовки к летней Олимпиаде. Игры в Токио перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.Как сообщает РИА Новости, исполком ОКР продлил период реализации программы содействия подготовке кандидатов в олимпийскую команду России до 30 сентября 2021 года. Объем финансирования общероссийских спортивных федераций в 2020-2021 годах в рамках данной программы увеличен на 265 миллионов рублей. Общий объем финансирования составил 900 миллионов рублей.Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля до 9 августа 2020 года. Но в связи с пандемией коронавируса Игры перенесены и пройдут с 23 июля по 8 августа.