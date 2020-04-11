Известный тренер по фигурному катанию, олимпийский чемпион Олег Васильев сдал пятый тест на COVID-19. Проба оказалась отрицательной.

Известный тренер по фигурному катанию, олимпийский чемпион Олег Васильев сдал пятый тест на COVID-19. Проба оказалась отрицательной.Некоторое время назад Васильев вернулся из Швейцарии, после чего сдал тес на коронавирус. Он оказался положительным. Олег Кимович во время соблюдения карантина сдал ещё четыре теста. Все они, включая последний оказались отрицательными. "Результат пятого теста тоже отрицательный. Значит можно выйти из карантина и перейти в режим самоизоляции", — заявил Олег Васильев ТАСС,В 1984 Олег Васильев в паре с Еленой Валовой стал олимпийским чемпионом в парном катании. Также этот дуэт трижды побеждал на чемпионатах мира и Европы.