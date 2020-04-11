Россия приветствует договоренности нефтедобывающих стран об ограничении добычи нефти и считает сделку состоявшейся после изменения позиции Мексики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия приветствует договоренности нефтедобывающих стран об ограничении добычи нефти и считает сделку состоявшейся после изменения позиции Мексики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент Владимир Путин очень положительно оценивает согласованный документ, подчеркнул Песков, сообщает "Интерфакс". Соглашение поддержали 23 страны, хотя Мексика не сразу присоединилась к сделке.Россия приветствует позицию Мексики и считает, что можно говорить о компромиссе всех 23 стран, отметил Песков и подчеркнул, что участникам сделки удалось согласовать сокращение уровня добычи нефти.Соглашение окажет весьма положительное влияние на международные рынки, которое лишь усилится, после того как к сделке присоединится еще и Мексика, пояснил Песков и напомнил, что глава Минэнерго Александр Новак продолжает работать в рамках G20 и работа с мексиканскими партнерами продолжается.Кремль надеется, что России удастся согласовать с Мексикой те параметры, которые уже согласованы с остальными 22 странами, заявил Песков.От новой сделки ОПЕК+ выиграли и производители, и потребители, и мировая экономика в целом, которая в случае срыва соглашения могла бы погрузиться просто в хаос, подчеркнул Песков.Между тем Мексика согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Мексика намерена сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки (б/с), в то время как страны ОПЕК+ настаивали, чтобы страна снизила добычу на 350 тысяч б/с.Президент Мексики заявил, что сделка по снижению нефтедобычи состоялась после разговора с президентом США Дональдом Трампом. По словам Обрадора, США взяли на себя обязательство сократить свою добычу дополнительно на 250 тысяч б/с и тем самым помогли Мексике.Новая сделка ОПЕК+ предполагает совокупное сокращение добычи нефти в три этапа: на 10 миллионов б/с в мае-июне, на 8 миллионов б/с в июле-декабре, на 6 миллионов б/с с января 2021 года по апрель 2022 года.