Общая площадь пожара, который устроили во время беспорядков осужденные исправительной колонии в Ангарске Иркутской области, составила порядка 30 тысяч квадратных метров. Как уточняется, в результате ЧП выгорели три цеха деревообработки.

Общая площадь пожара, который устроили во время беспорядков осужденные исправительной колонии в Ангарске Иркутской области, составила порядка 30 тысяч квадратных метров. Об этом СМИ сообщили представители правоохранительных органов.Как уточняется, в результате ЧП выгорели три цеха деревообработки.В настоящее время обстановка в колонии спокойная, передает ТАСС. На территории колонии работают сотрудники ГУ ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета.Вечером 9 апреля один из осужденных, содержащийся в штрафном изоляторе, отказался от проведения личного обыска. Он толкал сотрудников колонии и призывал других осужденных к противоправным действиям. Находящиеся в соседних помещениях штрафного изолятора разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками порезали себе руки, а также напали на сотрудника колонии. В пятницу, 10 апреля, они вновь устроили беспорядки, а затем поджог. В отношении зачинщиков было возбуждено уголовное дело.