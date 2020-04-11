В Московской области введут режим пропусков, получать их нужно будет тем, кто ходит на работу.

В Московской области введут режим пропусков, получать их нужно будет тем, кто ходит на работу.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По его словам, жители региона должны будут зарегистрироваться на портале "Услуги.Мосрег.Ру", чтобы получить возможность ездить на работу или передвигаться из Москвы в область.Воробьев сообщил, что со следующей недели приостанавливается строительство школ, детских садов и многоквартирных домов.Он подчеркнул, что функционировать будут только необходимые предприятия, которые смогут работать лишь со строгим соблюдением всех санитарных требований.Губернатор отметил, что усиливается работа патрульной и дорожной полиции, а также Росгвардии. Он рассказал, что патрули начнут останавливать людей, интересуясь, с какой целью те покинули свои квартиры и напомнил, что число заболевших коронавирусом в Подмосковье перевалило за 1000 человек.Ранее подобные меры озвучил мэр Москвы Сергей Собянин.