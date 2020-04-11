Поднявшие бунт в исправительной колонии №15 под Ангарском заключенные подожгли лесопилку в знак протеста против действий охранников. Очевидцы сняли на видео зарево, которое видно на расстоянии нескольких километров.

Поднявшие бунт в исправительной колонии №15 под Ангарском заключенные подожгли лесопилку в знак протеста против действий охранников. Очевидцы сняли на видео зарево, которое видно на расстоянии нескольких километров.Конфликт, как сообщили во ФСИН, начался с того, что злостный нарушитель внутреннего распорядка в штрафном изоляторе отказался от обыска, вступил в словесную перепалку с охранником, призывал других осужденных дать ему отпор."Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками нанесли себе порезы предплечий. В ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника колонии", — сообщил собеседник "Интерфакса".В колонию незамедлительно прибыла группа сотрудников областного главка ФСИН, которым, как отмечается в релизе, удалось договориться и утихомирить заключенных. Однако очевидцы и правозащитники утверждают обратное. В пятницу вечером заключенные подожгли лесопилку на территории колонии, пожар перекинулся еще на два здания. Сотрудники МЧС ждут разрешения на проезд, чтобы приступить к тушению.По некоторым данным, заключенные — а в колонии строгого режима отбывают срок около 1,3 тысячи человек — сетовали на излишнюю жестокость и самоуправство со стороны сотрудников ИК.