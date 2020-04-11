Похищенное молодой человек сдал в пунк приема металлолома.

В начале марта текущего года в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району обратился 22-летний житель города Покров. Потерпевший пояснил, что оставил свой автомобиль марки «Фольксваген Джета» у дома, а через некоторое время обнаружил пропажу транспортного средства.В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 20-летний житель Покрова.Молодой человек пояснил, что приметил оставленную без присмотра автомашину, которая долгое время была припаркована во дворе соседнего дома. В вечернее время, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, отбуксировал транспортное средство к гаражам возле дома. В дальнейшем подозреваемый сдал похищенный автомобиль в пункт приема металлолома. Полученные деньги потратил на личные нужды.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ, – «Кража».