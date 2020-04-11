Пианист-виртуоз Денис Мацуев и народный артист России Евгений Миронов показали настоящий мастер-класс по тому, как можно репетировать в условиях самоизоляции. Впереди - исторический и уникальный концерт на сцене Большого театра под названием Мы вместе, который в прямом эфире покажет телеканал Россия 1.

Пианист-виртуоз Денис Мацуев и народный артист России Евгений Миронов показали настоящий мастер-класс по тому, как можно репетировать в условиях самоизоляции. Впереди — исторический и уникальный концерт на сцене Большого театра под названием "Мы вместе", который в прямом эфире покажет телеканал "Россия 1".На опубликованных кадрах видно, как Денис Мацуев аккомпанирует на рояле поющему песню из "Бумбараша" Евгению Миронову. "Журавль по небу летит, корабль по морю идет" — доносится из смартфона, который сплотил онлайн двух артистов. "Это, конечно, полный сюр!", — отметил Денис Мацуев, обратив внимание на то, что потом нужно исполнить номер вживую.Посмотреть эту публикацию в InstagramДенис Мацуев @matsuevdenis и Евгений Миронов по видеосвязи репетируют номер для концерта «Мы вместе». ⠀