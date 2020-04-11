В ходе телемоста, который транслировал телеканал Россия 24, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что кандидатных вакцин против нового коронавируса сначала было 25-27, а сейчас планируют готовить к выпуску три вероятностных вакцины.

В ходе телемоста, который транслировал телеканал "Россия 24", глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что "кандидатных" вакцин против нового коронавируса сначала было 25-27, а сейчас планируют готовить к выпуску три "вероятностных" вакцины.По ее словам, база одной из предлагаемых Роспотребнадзором вакцин уже используется, и она безвредна."Меняется несколько элементов, она становится вакциной именно против этого вируса", — сообщила Попова, добавив, что "определенный ряд все равно нужно пройти", чтобы она была только для пользы.Глава ведомства также отметила, что ситуация с распространением нового коронавируса быстро не закончится."Вирус не собирается отступать — он наступает во всем мире", — заявила главный санитарный врач России.Она высказала мнение, что у нового коронавируса впереди еще Африканский континент и Азия, то есть распространение его может произойти еще в большом количестве стран.Ранее Попова рассказала о "первом звонке" от COVID-19 и отметила, что в России эффективно сработала система.