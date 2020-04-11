Потребительские цены в США в марте упали максимально более чем за пять лет в марте, и, вероятно, в дальнейшем этот показатель будет снижаться, поскольку вспышка коронавируса подавляет спрос на некоторые товары и услуги, компенсируя рост цен, связанный с дефицитом, вызванным перебоями в цепочке поставок, передает Reuters.

Потребительские цены в США в марте упали максимально более чем за пять лет в марте, и, вероятно, в дальнейшем этот показатель будет снижаться, поскольку вспышка коронавируса подавляет спрос на некоторые товары и услуги, компенсируя рост цен, связанный с дефицитом, вызванным перебоями в цепочке поставок, передает Reuters.Поскольку страна фактически находится в состоянии стагнации, а экономика стремительно сокращается на фоне жестких ограничительных мер для контроля распространения COVID-19, респираторного заболевания, вызванного коронавирусом, экономисты прогнозируют период дезинфляции или даже прямой дефляции."В настоящее время большое беспокойство вызывает дефляция", — сказал Гас Фошер, главный экономист PNC Financial в Питтсбурге."Дефляция, вероятно, закрепится в течение следующих нескольких месяцев, так как компании снижают цены в ответ на гораздо более низкий спрос из-за вспышки коронавируса и связанных с этим ограничений на передвижение", — отметил он.Министерство труда заявило, что индекс потребительских цен в прошлом месяце упал на 0,4% на фоне падения цен на бензин, гостиничные номера, одежду и авиабилеты. Это стало самым большим падением с января 2015 года, а в феврале рост составил 0,1%. За 12 месяцев до марта индекс потребительских цен вырос на 1,5% после роста на 2,3% в феврале.Опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен снизится на 0,3% в марте и вырастет на 1,6% в годовом исчислении.Общее снижение уровня цен ожидается даже несмотря на то, что Федеральная резервная система (ФРС) приняла чрезвычайные меры для остановки сокращения экономики. Президент Дональд Трамп в прошлом месяце подписал исторический пакет мер поддержки на сумму $2,3 триллиона, чтобы помочь предприятиям и работникам."Дезинфляционный импульс, наряду с серьезным нарушением экономической и финансовой активности на рынке, является ключевой причиной, по которой ФРС высвобождает огромный новый стимул денежно-кредитной политики", — сказал Грегори Дако, экономист в Oxford Economics.Без учета энергозависимых пищевых и энергетических продуктов индекс потребительских цен снизился на 0,1% в марте, что стало первым снижением с января 2010 года. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 0,2% в течение двух месяцев подряд.Базовая инфляция снизилась в марте также на фоне снижения цен на новые автомобили. За 12 месяцев до марта базовый индекс потребительских цен вырос на 2,1% после увеличения на 2,4% в феврале.ФРС отслеживает базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE) для отслеживания своего целевого уровня инфляции в 2%.Базовый индекс цен PCE увеличился на 1,8% в годовом исчислении в феврале после роста на 1,7% в январе. Показатель не достиг своей цели в 2019 году.Основные данные индекса цен PCE за март будут опубликованы в конце месяца. Однако закрытие предприятий может повлиять на сбор данных по инфляции в ближайшие месяцы, что сделает данные отчетов ненадежными.В марте цены на бензин упали на 10,5%, что стало максимальным снижением с февраля 2016 года после падения на 3,4% в феврале. Цены на продукты питания выросли на 0,3% в прошлом месяце после роста на 0,4% в феврале. Цены на продукты питания, потребляемые дома, выросли на 0,5%, что соответствует росту в феврале.Цены на одежду упали на рекордные 2% в прошлом месяце после роста на 0,4% в феврале. Цены на новые автомобили упали на 0,4% — самое большое падение с апреля 2018 года.