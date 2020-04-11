Президент России Владимир Путин предупредил, что не должно быть соблазна все нерешенные вопросы свалить на коронавирус, и это касается всех отраслей производства.

Президент России Владимир Путин предупредил, что не должно быть соблазна все нерешенные вопросы свалить на коронавирус, и это касается всех отраслей производства.Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам развития ракетно-космической отрасли.Он подчеркнул, что необходимость борьбы с коронавирусной пневмонией вносит коррективы, как в работу страны в целом, так и "Роскосмоса", в частности.Путин отметил, что его предупреждение касается всех отраслей производства и всех видов деятельности в РФ.По его словам, ситуация в "Роскосмосе" медленно, но меняется в лучшую сторону.В свою очередь, генеральный директор "Роскомоса" Дмитрий Рогозин отметил, что сотрудничество РФ с другими государствами в области космических проектов приостановлено из-за пандемии коронавируса.По его словам, фактически парализована работа космодрома Куру во Французской Гвиане, откуда Россия запускает ракеты-носители "Союз" со спутниками. Также, в 2020 году по словам Рогозина, 9 из 33 запланированных стартов могут быть сорваны из-за коронавируса и банкротства компании OneWeb.При этом он подчеркнул, что в России найден способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%. Он сообщил, что цена запуска ракеты SpaceX составляет примерно 60 миллионов долларов, но NASA они обходятся в 1,5-4 раза дороже.В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 1786 за прошедшие сутки. 795 человек выздоровело, 94 скончались.Все же на данный момент в разных странах мира инфицирован один миллион 623 тысяч человек, более 366 тысяч выздоровели, более 97 тысяч умерли.