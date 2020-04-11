В период самоизоляции профессиональным спортсменам приходится поддерживать форму в домашних реалиях. Импровизируют кто во что горазд. Хорошие подручные средства - автомобильное колесо и полено, а еще домашний кот.

В период самоизоляции профессиональным спортсменам приходится поддерживать форму в домашних реалиях. Импровизируют кто во что горазд. Хорошие подручные средства — автомобильное колесо и полено, а еще домашний кот.Труднее других из спортсменов приходится единоборцам, которые лишены спарринг-партнеров, их заменяют силовыми упражнениями. Титулованная спортсменка Липецкой области Анна Антонян в домашних условиях начинает утро с "боя с тенью". Для тренировок идут в ход все подручные предметы, например, автомобильное колесо. С ним можно сделать и комплекс силовых упражнений, и отработать координацию и ловкость. А полено можно использовать, как штангу. Еще помогает любимый кот Андрюха, он легкий, но с ним можно приседать.Призер Чемпионата мира по всестилевому карате Анна Антонян отмечает: "Привыкла всю жизнь тренироваться в залах, там есть спецоборудование, спарринг-партнеры. Дома приходится импровизировать. Но, чтобы прийти в хорошую форму, требуется много времени. Однако все понимают, что массовые мероприятия в ближайшее время устраивать нельзя".Как информирует ГТРК "Липецк", впереди у спортсменки один из самых важных стартов. Чемпионат мира по всестилевому карате, который должен пройти в Турции. Организаторы надеются, что он будет проведен в сентябре. Анна Антонян не думает просто принять участие, она работает на золотую медаль.