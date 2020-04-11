Эффективность препарата Мефлохина, который доказал эффективность против коронавируса на культурах клеток, будет проверена на животных.

Эффективность препарата "Мефлохина", который доказал эффективность против коронавируса на культурах клеток, будет проверена на животных.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала руководитель Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.По ее словам, исследования доказали, что в культуре клеток "Мефлохин" полностью блокировал развитие действия вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19.Глава ФМБА также рассказала, что изучение клинических свойств препарата проводится на базе трех учреждений, входящих в ее ведомство.Как передает телеканал "Россия 24", министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в настоящее время в мире тестируется огромное количество препаратов для лечения коронавируса, как в лабораториях, так и в ходе клинических испытаний.В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, большая часть приходится на Москву (7822), 795 человек выздоровели, 94 умерли.