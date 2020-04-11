Принять дополнительные карантинные меры для тех, кто вернулся из-за рубежа, провести тщательную инвентаризацию медицинских учреждений, обеспечить больницы персоналом, медицинским оборудованием и лекарствами, особо следить за экономической устойчивостью регионов в условиях пандемии - такие поручения утвердил Владимир Путин. Как их уже выполняют правительство и регионы?

Принять дополнительные карантинные меры для тех, кто вернулся из-за рубежа, провести тщательную инвентаризацию медицинских учреждений на предмет их готовности к приему больных с коронавирусом, обеспечить больницы медицинским оборудованием и лекарствами, особо следить за экономической устойчивостью регионов в условиях пандемии — такие поручения Владимир Путин утвердил по итогам совещания с полпредами в федеральных округах. Как их уже выполняют правительство и регионы, и какая работа предстоит в самые ближайшие дни?Целый блок поручений главы государства — часть их касается системы здравоохранения. Правительство и главы регионов должны будут провести инвентаризацию медицинских учреждений, чтобы оценить их готовность, в том числе узнать, хватает ли техники и запаса лекарств. В готовности должна быть и скорая помощь. Первый доклад на этот счет должен быть представлен до 20 апреля и затем еженедельно. Кроме того, президент поручил министру Мурашко организовать работу по привлечению студентов и аспирантов медицинских вузов — их помощь может быть неоценимой. Минздрав крайне тщательно следит за состоянием больниц во всех регионах."По стране — 94,5 тысячи коек, которые разворачиваются для оказания медицинской помощи этой категории пациентов. Есть вариант усиления этого количества, четко выверенные данные по количеству аппаратов искусственной вентиляции легких", — отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Необходимо предусмотреть перепрофилирование врачей других специальностей, привлечь средний медперсонал, а также профессорско-преподавательский состав, аспирантов, ординаторов. По поручению главы государства нужно будет организовать обучение врачей, чтобы независимо от профиля они могли работать с аппаратами ИВЛ. Такую технику производят в Свердловской области и выпуск увеличат."В настоящее время ежедневно выпускается 25 аппаратов. Правительством области во взаимодействии с предприятиями ведется работа по развитию кооперации, по увеличению производства и до конца апреля планируется увеличить объемы почти в десять раз", — рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Отвечать за увеличение объемов производства техники по поручению Путина будет Минпромторг. Доклад руководитель ведомства Денис Мантуров должен представлять президенту в ежедневном режиме.Уже сейчас промышленность срочно переключается на выпуск необходимой техники и антисептиков. На одном из предприятий в Бийске, в Алтайском крае, еще недавно производили косметические средства для кожи. Сейчас здесь наладили выпуск антисептиков. Работа идет в три смены без выходных. Первый заместитель генерального директора фармацевтического завода Александр Рожков отметил, что объемы исчисляются миллионами штук. Они распространяются по всей территории России.Собираются освоить производство такого рода препаратов и в биотехнопарке Кольцова, в Новосибирской области. Это пока опытный продукт. Здесь никогда санитайзеры не делали, но для этого есть все ресурсы, мощности, лаборатории, специалисты, биотехнологи и химики. Наладить производство и получить все необходимые документы удалось в кратчайший срок — всего за неделю.Наладили производство антисептиков и в Тульской области. Гели-санитайзеры, спреи-дезинфекторы для воздуха, рук и поверхностей, а также антибактериальное жидкое мыло. Предприятие планирует производить порядка десяти миллионов штук антисептиков в месяц.Еще одно поручение главы государства — кабмин должен будет предусмотреть необходимую финансовую поддержку региональных бюджетов. За экономическими показателями внимательно следят и в самих регионах.В Иркутской области уже решено увеличить объем резервного фонда. Дополнительные средства направят на покупку аппаратов ИВЛ и развертывание дополнительных коек."Нужно те или иные вопросы решать оперативно. Этот резерв позволит быстро реагировать на те критические ситуации, которые могут возникнуть. Так называемая подушка безопасности должна быть", — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.Взаимодействовать ведомства и регионы должны будут через единый информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Туда должны поступать все данные c мест, сведения о готовности регионов. Потребуется интегрировать местные базы данных. Отвечать за это будет премьер Мишустин и руководство субъектов.Кроме того, Путин поручил оказать дополнительную поддержку пожилым. Ответственность ложится на профильного министра Антона Котякова, а также на глав регионов.Не менее важная задача — определить перечни системообразующих организаций, которым требуется господдержка. Сейчас в 45 регионах уже утвердили подобные списки.У Прибалтийского судостроительного завода десятки контрактов на производство судов как военного, так и гражданского назначения. И эти обязательства должны быть выполнены в срок.Кроме того, поручение правоохранительным органам: МВД совместно с Росгвардией обязаны строже следить, чтобы те, кто должен соблюдать самоизоляцию, не покидали квартиры. У разных регионов — разный опыт. В Татарстане, к примеру, нужно отправить смс и указать цель выхода из дома, если, конечно, речь не идет о покупках в ближайшем магазине. При этом покидать место самоизоляции можно не более двух раз в день по одному часу.Налажена работа и в Краснодарском крае. Там размер штрафа для самых отъявленных нарушителей начинается от 15 тысяч рублей.Теперь полицейские должны будут активизировать работу. Отчитываться МВД предстоит еженедельно.