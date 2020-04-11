Сенатор Алексей Пушков предостерег страны от преждевременного снятия карантина. Италия, Испания и Франция наконец увидели свет в конце туннеля.

Сенатор Алексей Пушков предостерег страны от преждевременного снятия карантина. Италия, Испания и Франция наконец увидели "свет в конце туннеля": эпидемия коронавируса COVID-19 пошла на спад. Однако если отменить карантин слишком рано, это вызовет "смертоносную волну", предупредил Пушков.Он отметил, что эпидемия в всех странах развивается по определенной, одной и той же логике. У России есть возможность изучить ошибки и верные шаги тех стран, где она проявилась.Свет в конце туннеля: в Италии, Испании, Франции эпидемия пошла на спад, но до ее окончания ещё далеко. Слишком ранняя отмена карантинных мер может вызвать вторую смертоносную волну. У нас есть возможность изучать опыт этих стран — и ошибок, и верных шагов. Логика у эпидемии одна— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 10, 2020В Италии зафиксировано 147577 случаев заражения, из них новых — 3951. Пик заражений был отмечен 21 марта (6557 новых случаев за сутки), отмечает портал worldometers.info. Умерло 18849 человек, в том числе за последние сутки — 570. Больше всего смертей было 27 марта. Тогда умерли 919 человек. Карантин в стране действует до 3 мая.В Испании из 158273 случаев 5051 приходится на сегодня. Всего умерло 16081 человек, в том числе за последние сутки — 634. Пик заболеваемости пришелся на 26 марта — 8271 человек. Больше всего — 961 человек — умер 2 апреля. Карантин в стране действует до 26 апреля.Во Франции заражены 124869 человек. Из них 7120 случаев подтверждены за последние сутки. Умерли 13197 человек, из них 987 за последние 24 часа. В один день 3 апреля в стране было выявлено огромное число заболевших — 23060 человек. Пик смертности- 1417 человек — пришелся на 7 апреля. Карантин действует до 15 апреля, и власти намерены продлить его.