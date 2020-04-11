Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили ситуацию на глобальном нефтяном рынке, пандемию коронавируса, а также сотрудничество в космосе.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, об этом сообщается на сайте Кремля.Лидеры государств обменялись мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая договоренность относительно сокращения объемов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть. Президент США сообщил о своих контактах с лидерами нефтедобывающих стран. Главы государств договорились продолжить российско-американские консультации по данной тематике.В сообщении отмечается, что Путин и Трамп также обсудили вопросы, касающиеся коронавируса. Президенты дали оценку предпринимаемых в России и США мер по противодействию распространения инфекции.Кроме вышеназванных тем, Путин и Трамп затронули актуальные аспекты двусторонних отношений, включая сотрудничество в космосе.