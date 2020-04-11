В продуктовый магазин Саратова пришли два подвыпивших покупателя. В попытке выбрать себе бутылку горячительного напитка по вкусу, один из них умудрился дважды упасть на спиртное и испортить десятки литров алкоголя.

В продуктовый магазин Саратова пришли два подвыпивших покупателя. В попытке выбрать себе бутылку горячительного напитка по вкусу, один из них умудрился дважды упасть конструкции со спиртным.Издание "4В" опубликовало кадры инцидента, на которые попало масштабное уничтожение алкогольных напитков. Пока нетрезвый мужчина в попытках сохранить равновесие крушил выставленное на продажу спиртное, его товарищ в отчаянии схватился за голову и ушел из магазина, оставив барахтаться своего собутыльника в драгоценной жидкости и опасных стеклянных осколоках.Сообщается, что руководство магазина написало в полицию заявление.