Из-за действующего в России режима карантина многие граждане физически не могут обновить важные документы, срок действия которых подходит или уже подошел к концу. К счастью, в этом вопросы правоохранители пойдут россиянам навстречу.
Из-за действующего в России режима карантина многие граждане физически не могут обновить важные документы, срок действия которых подходит или уже подошел к концу. К счастью, в этом вопросы правоохранители пойдут россиянам навстречу.
На заседании оперштаба МВД России по предупреждению распространения коронавируса принято решение не привлекать к административной ответственности россиян с просроченными водительскими удостоверениями и паспортами.
Соответствующее распоряжение МВД РФ в ходе мероприятия было доведено до территориальных органов. Решение обусловлено тем, что россияне вынуждены соблюдать карантин, да и государственные регистрационные органы, равно как и МФЦ, в период пандемии COVID-19 работают в ограниченном режиме.
"Первый заместитель Министра дал указание руководителям территориальных органов МВД России исключить факты привлечения граждан, имеющих недействительные паспорта гражданина Российской Федерации либо национальные водительские удостоверения ввиду истечения срока их действия, к административной ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Кроме того, в рамках заседания оперштаба МВД РФ прозвучало указание исключить факты задержания некоторых категорий физических лиц и автомобилей. Речь идет о физлицах и транспорте, перевозящих продукты питания, медикаменты, комплектующие бытовой техники, семена и посадочный материал, а также некоторые другие грузы.