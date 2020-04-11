Из-за действующего в России режима карантина многие граждане физически не могут обновить важные документы, срок действия которых подходит или уже подошел к концу. К счастью, в этом вопросы правоохранители пойдут россиянам навстречу.

Из-за действующего в России режима карантина многие граждане физически не могут обновить важные документы, срок действия которых подходит или уже подошел к концу. К счастью, в этом вопросы правоохранители пойдут россиянам навстречу.На заседании оперштаба МВД России по предупреждению распространения коронавируса принято решение не привлекать к административной ответственности россиян с просроченными водительскими удостоверениями и паспортами.Соответствующее распоряжение МВД РФ в ходе мероприятия было доведено до территориальных органов. Решение обусловлено тем, что россияне вынуждены соблюдать карантин, да и государственные регистрационные органы, равно как и МФЦ, в период пандемии COVID-19 работают в ограниченном режиме."Первый заместитель Министра дал указание руководителям территориальных органов МВД России исключить факты привлечения граждан, имеющих недействительные паспорта гражданина Российской Федерации либо национальные водительские удостоверения ввиду истечения срока их действия, к административной ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.Кроме того, в рамках заседания оперштаба МВД РФ прозвучало указание исключить факты задержания некоторых категорий физических лиц и автомобилей. Речь идет о физлицах и транспорте, перевозящих продукты питания, медикаменты, комплектующие бытовой техники, семена и посадочный материал, а также некоторые другие грузы.