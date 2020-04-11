Согласно коммюнике, выпущенному по итогам переговоров министров энергетики G20, страны двадцатки взяли на себя обязательство немедленно принять меры по стабилизации энергетического рынка.

Согласно коммюнике, выпущенному по итогам переговоров министров энергетики G20, страны "двадцатки" взяли на себя обязательство немедленно принять меры по стабилизации энергетического рынка.Вместе с тем РИА Новости отмечает, что на встрече не было достигнуто соглашения по сокращению добычи нефти. По сообщению анадского министра природных ресурсов Шеймуса О'Ригэна, именно Канада отказалась от конкретных целей по сокращению нефтедобычи.Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что после месячного разрыва альянс ОПЕК+ согласовал новую сделку по снижению добычи нефти. Она действует с мая 2020 года до конца апреля 2022 года и предполагает, что снижение будет проходить в три этапа, пока объем добычи не достигнет уровня октября 2018 года.