Состав сборной России по бейсболу усилят шесть натурализованных спортсменов. Пять кубинцев и один американец получили российские паспорта и теперь могут выступать за сборную нашей страны.

Состав сборной России по бейсболу усилят шесть натурализованных спортсменов. Пять кубинцев и один американец получили российские паспорта и теперь могут выступать за сборную нашей страны.Как сообщил ТАСС президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселев, состав национальной команды могут пополнить шесть сильных игроков. Пять граждан Кубы — Родригес Теллес Адриан, Валиенте Луис Джуниор, Кастелло Амадор Роди Ясмани, Кастилло Веласкес Давид Алехандро, Солер Инохоса Геидис — и один гражданин США — Виктор Александр Коул-младший — стали гражданами России. Спортсмены получили возможность играть за сборную команду России по бейсболу".Все бейсболисты уже адаптированы к нашей стране. Большинство уроженцев Кубы выступают за сильнейший клуб странны "Русстар", а Коул играет за сборную школы № 42, занявшей третье место в чемпионате России. Его одноклубник Луис Валиенте был признан лучшим игроком чемпионата России.