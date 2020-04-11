Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили борьбу с пандемией коронавируса, а также ситуацию на мировых нефтяных рынках и мерах по сокращению объемов добычи, которые обсуждались всю минувшую ночь в формате ОПЕК+. Сейчас договоренности, которые позволили бы это положение стабилизировать, уже предмет переговоров министров энергетики Большой двадцатки.

Владимиру Путину сегодня позвонил президент США Дональд Трамп. Как сообщили в Кремле, политики говорили о борьбе с пандемией коронавируса, а также о ситуации на мировых нефтяных рынках и мерах по сокращению объемов добычи, которые обсуждались всю минувшую ночь в формате ОПЕК+. Ранее о положении на рынках речь шла в трехсторонней телефонной беседе, которую российский президент провел с Трампом и королем Саудовской Аравии. А сейчас договоренности, которые позволили бы это положение стабилизировать, уже предмет переговоров министров энергетики "Большой двадцатки".В этом кресле министр энергетики РФ Александр Новак провел всю минувшую ночь. Переговоры в формате ОПЕК+ шли почти 11 часов и завершились около 4 утра по Москве. А днем разговор продолжили министры энергетики "Большой двадцатки", на долю которой приходится порядка 80% мирового ВВП."Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что Россия готова пройти свою часть пути в сотрудничестве с другими партнерами. Восстановление стабильности энергетического рынка и обеспечение энергетической безопасности являются ключами к решению многоплановых проблем, в том числе связанных со здравоохранением, с благополучием и запасом прочности на всех этапах преодоления кризиса", — заявил министр энергетики РФ Александр Новак.В ночь на 10 апреля 22 страны в режиме онлайн предварительно договорились о сокращении добычи сроком на 2 года. В мае-июне страны ОПЕК+ снижают производство нефти на 10 миллионов баррелей в сутки, с июня по декабрь — на 8 миллионов, а в следующие 1,5 года — на 6 миллионов баррелей в сутки.От США, Канады, Норвегии, Колумбии, Бразилии и Аргентины ожидают снижение добычи на 5 миллионов баррелей в сутки. Эти страны подключатся к общим усилиям по стабилизации рынка впервые в истории."Это беспрецедентная история, все крупные игроки присоединились к сокращению объемов добычи. На мой взгляд, психологическое значение для рынка здесь важнее, чем сиюминутные выгоды. Это демонстрирует способность игроков поступиться своими интересами во благо мировой экономики", — объясняет Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы.Единственной страной, которая покинула переговоры, не дав согласия, стала Мексика. Картель просил ее снизить добычу на 400 тысяч баррелей, но латиноамериканская страна неожиданно встала в позу и заявила, что может урезать производство только на 100 тысяч баррелей. Урезонить соседей попытался Трамп, пообещав взять часть мексиканских сокращений на себя.Из-за пандемии и всемирной самоизоляции спрос на нефть обрушился. Во втором квартале падение может достичь 20 процентов. Такого резкого и масштабного снижения не было еще никогда. Наиболее острая ситуация в Европе и США, на которых вместе приходится почти половина мирового потребления топлива.И ведь никто не знает, где дно, и сколько еще продлится мировой карантин. Сейчас не востребованы и отложены впрок более 3 миллиардов баррелей нефти. Места в хранилищах хватит еще максимум на полтора-два месяца. Достигнутый уровень запасов будет рекордным за всю историю. А цена может опуститься до 10 долларов за баррель. Для многих стран это ниже себестоимости.Чтобы нефтяная отрасль не остановилась, ведь добыча требует дорогостоящих инвестиций, нужно общими усилиями поддержать рынок. Как, например, это сделали французские сыровары. Из-за закрытия ресторанов спрос на сыр тоже рухнул на 20 процентов. Чтобы избежать затоваривания, 16 производителей договорились сбавить обороты на ближайшие 3 месяца. Нефтяникам для восстановления, очевидно, понадобится больше времени."Этот договор впервые заключается на 2 года. До этого его все время заключали на более короткий срок: на 9 месяцев, на полгода, на год. Сейчас горизонт планирования 2 года. И это очень важно для нефтяников. Очевидно, что через какое-то время стабилизируется и потребление, которое сейчас немного снижается ввиду пандемии. Соответственно мы с вами получим более устойчивые планы для нефтяников. То есть они будут более уверенно инвестировать в разработку новых месторождений, в новые технологии", — объясняет политолог Марат Баширов.Объем добычи нефти в США может сократить на 2 миллиона, а то и на 3 миллиона баррелей в сутки, посчитал в ходе онлайн-заседания "Большой двадцатки" министр энергетики США Дэн Бруйетт. Он признался, что нынешняя ситуация на рынке серьезно ударила и по американской нефтедобыче."Америка — это достаточно зависимая от моторных топлив страна, потому что ключевые перевозки осуществляются автомобильным транспортом. Соответственно, это избирательный электорат. Мы видим, что Дональд Трамп пытается поддержать энергетический сектор, промышленный сектор. Нефтяное лобби в Техасе сейчас очень сильно активизировалось, и они толкают федеральные власти, администрацию президента к активному участию и поддержке картельных соглашений", — считает Вячеслав Мищенко, независимый эксперт нефтегазового рынка.По мнению российского министра, последствия пандемии обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008 года."Сегодня все страны-производители нефти должны объединить усилия, и предлагаемый к созданию в рамках "Большой двадцатки" комитет призван обеспечить координацию сотрудничества в целях повышение уровня стабильности и безопасности энергетического рынка в интересах устойчивого развития всех государств", — отметил министр энергетики РФ Александр Новак.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Новак сегодня созваниваются в ежечасном режиме. Встреча энергетической двадцатки пока продолжается.