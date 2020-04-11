Этот год обещал быть очень хорошим для нефти. ОПЕК+ продолжила бы сокращать добычу, чтобы цены оставались на достаточно высоком уровне. Индустрия сланцевой нефтедобычи расширялась бы.

Этот год обещал быть очень хорошим для нефти. ОПЕК+ продолжила бы сокращать добычу, чтобы цены оставались на достаточно высоком уровне. Индустрия сланцевой нефтедобычи расширялась бы.Однако затем случился ряд событий, предсказуемых и не очень, — и вот уже траектория мирового рынка нефти меняется до неузнаваемости.Россия перестала проводить сокращения. Эпидемия коронавируса парализовала сначала Китай, а затем и всю планету.Результат: год начинался хорошо, но в итоге все превратилось в кошмар. Не в ночной кошмар, а в самый настоящий, проснуться от которого нефтяной промышленности не удастся.Согласно новому отчету Bloomberg производители нефти продают сырье со скидками даже к текущим низким показателям, отчаявшись найти покупателей. Резервуары для хранения нефти по всему миру заполняются так быстро, что вскоре запасы нефти могут дойти до предела. Когда это произойдет, текущие цены покажутся высокими. Кроме того, не хватает танкеров, поскольку трейдеры арендуют VLCC для хранения нефти в открытом море. И вишенкой на этом торте ужасов является неопределенность в плане сделки по сокращению мировой добычи нефти.На этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что российская смесь Sokol продавалась с дисконтом $8 за баррель к сорту Dubai, который торговался на уровне $33-34 в понедельник и вторник: на $11 меньше, чем в прошлой сделке с Sokol. Австралийский сорт Varanus, по словам трейдеров, торговался с дисконтом в $13-14 за баррель к Brent, которая на этой неделе восстановилась примерно до $30 за баррель. Это ниже премии в 50% к Brent за последний груз Varanus.Ситуация со скидками не радует: ясно, что сейчас много нефти и мало покупателей. Из-за коронавируса спрос упал, так как сначала в Азии, затем в Европе, Северной Америке и в других местах людям предписано оставаться дома, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни. Таким образом, вся нефть, которую нельзя продать, со скидкой или без, отправляется на хранение.В этом году аналитическая компания OilX подсчитала, что в наземных хранилищах содержится около 650 миллионов баррелей нефти и еще 100 миллионов баррелей в танкерах на море.Но это было в середине марта. С тех пор спрос упал еще сильнее.Другая аналитическая компания — Signal, специализирующаяся на судоходной отрасли, — подсчитала, что для плавучих хранилищ может потребоваться до 440 VLCС, то есть использовать их в обычном рабочем процессе будет невозможно. Такое огромное количество VLCC понадобится в случае нефтяного "черного лебедя", считают аналитики Signal. Тогда можно ожидать перепроизводство нефти на 20% по сравнению со спросом. Затем нужно будет искать место для хранения дополнительных 880 миллионов баррелей.Компания рассчитала развитие ситуации при худшем и среднем сценариях, в которых добыча нефти превысила бы спрос на 10% и 15% соответственно. В первом случае хранить придется 115 миллионов баррелей, а это 57,5 ​​VLCC. Во втором случае — 497 баррелей и 249 VLCC.Сейчас мир стоит на пороге первого сценария согласно Signal. Это хорошая новость, учитывая сообщения о заполнении наземных хранилищ. Однако второй сценарий вполне вероятен, если ОПЕК и остальной нефтяной мир не договорятся о сделке. Это будет уже совсем другая сделка: на этот раз сокращения придется проводить всем, что затруднит заключение соглашения по квотам. С другой стороны, сейчас потери несут все, а это может облегчить заключение соглашения.Проблема в том, что даже мирового соглашения может оказаться недостаточно для рынка. Сделка, если и поддержит цены, то уж точно не оживит спрос волшебным образом. Согласно последним подсчетам он может упасть на целых 30%, или 30 миллионов баррелей в сутки. Шли разговоры о сокращениях общим объемом 10 миллионов баррелей в сутки, а президент США Трамп упомянул диапазон от 10 миллионов до 15 миллионов баррелей в сутки. Но это только разговоры.Однако на горизонте замаячил лучик надежды. Китай постепенно возвращается к нормальной жизни. Нефтеперерабатывающие заводы, резко снизившие норму выработки во время карантина, теперь снова покупают нефть. Слишком рано говорить о том, сколько времени уйдет у Китая на полное восстановление, но возрождающийся интерес китайских покупателей к нефти вселяет надежду на то, что этот кошмар рано или поздно закончится.