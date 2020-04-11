Мэр Москвы Сергей Собянин выступил сегодня с заявлением по ситуации с коронавирусом.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил сегодня с заявлением по ситуации с коронавирусом.
По его словам, начиная с понедельника, ситуация начала ухудшаться.
"Ничего хорошего такая динамика роста заболеваемости нам не сулит", — отметил мэр.
Между тем, отметил Собянин, не все соблюдают меры, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции.
Поэтому режим передвижения по городу будет ужесточен. С 13 апреля вводится пропускной режим. Он будет носить заявительный характер.
Пропускной режим будет введен в три этапа.
Временно ограничивается работа большинства организаций. Продолжат работать правоохранители, транспорт, связь, СМИ.
Трансляцию вел телеканал "Россия 24".