Уже вторую неделю находятся на карантине не только простые люди, но и известные персоны. О том, как они проводят время в самоизоляции, и как чувствуют себя заболевшие коронавирусом звезды, – в программе Прямой эфир.

Уже вторую неделю находятся на карантине не только простые люди, но и известные персоны. О том, как они проводят время в самоизоляции, – в программе "Прямой эфир".Те, кто, к счастью, здоров, признаются, что не всегда уделяют больше внимания спорту, но внезапно увлеклись кулинарией, а некоторые в карантинных условиях празднуют юбилеи свадьбы и рожают детей.На днях, например, в четвертый раз стал отцом 71-летний режиссер Борис Грачевский, а сценарист Аркадий Инин в самоизоляции празднует в эти дни бриллиантовую свадьбу: они с женой уже вместе 60 лет.Однако судьба некоторых артистов всерьез беспокоит поклонников. Ранее сообщалось, что в больнице с пневмонией находится Надежда Бабкина, появились слухи о госпитализации Екатерины Шавриной и опасения по поводу здоровья Светланы Светличной.Что рассказали о течение болезни супруги Жанна Болотова и Николай Губенко, которые стали одними из первых пациентов больницы в Коммунарке? Откуда пошли слухи о болезни Екатерины Шавриной? Что рассказала о своем состоянии Светлана Светличная, и как сейчас себя чувствует Надежда Бабкина?Зачем племянник Людмилы Зыкиной вдруг выставил на продажу усадьбу народной артистки СССР в Тверской области, и что по этому поводу говорит ученик легендарной артистки певец Юлиан?Как описывает свое состояние в самоизоляции Александра Захарова, и чем занимается в эти дни большая семья Ивана Охлобыстина, дочь которого заболела коронавирусом?Об этом и не только – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".