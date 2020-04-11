Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице набирает обороты и становится все более проблемной. В связи с этим в борьбу с инфекцией вступает и поликлиническая сеть, кроме стационаров.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице набирает обороты и становится все более проблемной. В связи с этим в борьбу с инфекцией вступает и поликлиническая сеть, кроме стационаров.Собянин отметил, в Москве задействуют более сорока клиник с компьютерной томографией. Они на системной основе начинают диагностировать больных коронавирусом, оказывать им амбулаторную помощь, вести их в постоянном режиме, сообщает ТАСС.Мэр Москвы обратил внимание на то, что это большая и сложная работа, которая потребует изменений графика работы поликлиник, а также мер санитарно-медицинской безопасности. Собянин подчеркнул, что предпринимаемые меры помогут ускорить диагностику, а также улучшат оказание помощи амбулаторным больным. По словам мэра, это очень важная и нужная работа, которая будет производиться круглосуточно.Заместитель главврача поликлиники № 68 Александр Карпович рассказал, что за два последних дня было проведено 15 обследований с помощью компьютерного томографа. Такая процедура позволяет выявить картину тех изменений, которые являются основанием для госпитализации. Карпович отметил, что у восьми пациентов обнаружили пневмонию средней степени тяжести, они направлены в больницу.На 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом. 795 выздоровели, умерли 94.