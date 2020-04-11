После того, как сотрудники компании ушли, вернувшись на кухню, женщина не обнаружила нового счетчика и поняла, что ее обманули...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Западное Дегунино г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества.В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 90-летней женщины. Она рассказала, что к ней в квартиру пришли двое неизвестных, представившихся сотрудниками одной из организаций. Они сказали, что поступила жалоба по утечке газа из квартиры заявительницы и необходимо осуществить замену счетчика. Пенсионерка согласилась установить новый счетчик и отдала мужчинам деньги. После того, как сотрудники компании ушли, вернувшись на кухню, женщина не обнаружила нового счетчика и поняла, что ее обманули.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Ангарской улице сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый - 24-летний ранее судимый мужчина.Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29