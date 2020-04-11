К трагедии привело «пьяное» ДТП.

Следователи выяснили подробности смерти 22-летней девушки, тело которой было найдено 2 апреля в лесу в Александрове.Об исчезновении девушки 30 марта в полицию сообщила её бабушка, уточняет 10 апреля пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. По её словам, внучка перестала выходить на связь с вечера 28 марта. Во время расследования выяснилось, что в вечер исчезновения девушка на такси доехала до СНТ Александровского района, где встретилась со знакомым молодым человеком.Около 2:29 на автомобиле Ford Focus они поехали покататься. Выпивший парень не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Девушка, сидевшая на переднем пассажирском сидении, получила смертельные травмы – от удара её выбросило из салона. Испугавшись ответственности, парень перенёс тело в лес на расстояние более 350 метров от места ДТП и забросал ветками. Позже молодой человек написал явку с повинной и обо всём рассказал следователю.