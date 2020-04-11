Демонтированный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу должен быть восстановлен - так в Кремле сегодня прокомментировали произошедшее в чешской столице. Монумент демонтировали 3 апреля, хотя против этого выступал даже президент Чехии Милош Земан.

Демонтированный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу должен быть восстановлен — так в Кремле сегодня прокомментировали произошедшее в чешской столице. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российская сторона ранее на самых разных уровнях выражала непонимание, сожаление и возмущение отношением к монументам воинам Красной армии в ряде европейских столиц.Памятник маршалу Коневу был открыт в Праге в 1980 году в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Конев командовал одним из трех советских фронтов, участвовавших в операции. Монумент демонтировали 3 апреля, хотя против этого выступал даже президент Чехии Милош Земан.Разбираться со сносом памятника маршалу Коневу теперь будут в Следственном комитете. Там уже возбудили уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы" УК РФ. Действия руководства Праги в Москве назвали верхом цинизма."Как полагает следствие, подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской республикой обязательства, продемонстрировав пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом", — заявила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ.Сожаление в связи с действиями властей района Прага-6 выразил министр обороны РФ. В письме своему чешскому коллеге он призвал вспомнить о событиях 75-летней давности. По словам Сергея Шойгу, Россия не может остаться безучастной к сносу памятника маршалу Ивану Коневу. Министр подчеркнул, что Москва готова взять на себя все расходы на транспортировку монумента."Прошу вас как можно скорее передать памятник Российской Федерации. Ожидаем от вас информацию о месте и времени его передачи. Если решение данной проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить", — указывается в письме главы Минобороны РФ.Освобождение Праги стало последней стратегической операцией Красной армии в Великой Отечественной войне. В этой операции погибли более 11 тысяч солдат, еще почти 40 тысяч были ранены. Войска Первого Украинского фронта под командованием Ивана Конева освободили Прагу от немцев.7 апреля Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества. Причем, это распространяется на монументы как в России, так и за рубежом. За такие действия грозит реальный срок до 3 лет лишения свободы или же штраф до 3 миллионов рублей."Нужно принимать меры. Россия — великая держава, а величие состоит в том, чтобы от слов и призывов на внутреннем контуре переходить к действиям на внешнем. И я рассчитываю на действие этого закона уже в краткосрочной перспективе", — заявил политолог и публицист Армен Гаспарян.В министерстве обороны Чехии на письмо из Москвы отвечают, что у них нет полномочий передать памятник. Да и вообще, мол, российское оборонное ведомство обратилось не по адресу."Речь идет не о военном захоронении, а о памятнике, который принадлежит району Прага 6. Мы к нему отношения не имеем, а потому не сможем передать России то, что принадлежит не нам", — объяснили в Минобороны Чехии.Вот и выходит, что судьба дважды Героя Советского Союза, который сыграл ключевую роль в освобождении Праги, в преддверии 75-летия победы оказалась в руках чешских муниципальных чиновников.