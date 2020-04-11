В Русской православной церкви призвали прихожан оставаться дома на Вербное воскресенье и Пасху. Рекомендации воздержаться от посещения храмов из-за ситуации с коронавирусом COVID-9 звучали и раньше. Но теперь, учитывая череду предстоящих праздников, духовенство вновь обратилось к верующим.

В Русской православной церкви призвали прихожан оставаться дома на Вербное воскресенье и Пасху. Рекомендации воздержаться от посещения храмов из-за ситуации с коронавирусом COVID-9 звучали и раньше. Но теперь, учитывая череду предстоящих праздников, духовенство вновь обратилось к верующим.Молиться дома в Вербное воскресенье, и всю Страстную седмицу призывает верующих Русская православная церковь. В эти дни увидеть богослужения можно по телевизору, на любом смартфоне или ином гаджете. "В сложившейся ситуации организованы трансляции богослужений для прихожан, которые по благословению священноначалия молятся дома. Прежде всего транслируются все патриаршие богослужения", — рассказал Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.По всей стране священники продолжат служить в храмах, соблюдая меры предосторожности, санитарные требования. Организуют онлайн-трансляции, чтобы прихожане оставались дома.Так сейчас, пожалуй, поступает весь христианский мир. Католический мир готовится встречать Пасху уже в эти выходные. В Австралии мессы проводятся без участия верующих, но обязательно транслируются в Интернете.В Иерусалиме монахи-францисканцы молились в пятницу на месте, где по преданию, Христос впервые упал под тяжестью Креста. Монахов было десять. Больше, кроме журналистов, на улицах — никого. Ни паломников, ни местных жителей. В стране действуют жесткие карантинные меры. Поэтому шествие с пальмами в честь праздника Входа Господня в Иерусалим отменили и католики, и православные.По словам представителей Русской духовной миссии, запрет на массовые мероприятия, в том числе религиозные, вряд ли отменят в ближайшее время. "Мы вынуждены будем праздновать и Пасху, и Вербное воскресенье, совершая все богослужения при закрытых дверях, как и распорядилось правительство страны, как совершает Иерусалимский патриарх, — рассказал игумен Никон (Головко), секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме. — Только в рамках нашего братства, членов Русской духовной миссии".Ограничения вводятся и в России. Столичные, а следом власти регионов запретили посещать кладбища на период самоизоляции. В РПЦ такую меру приветствовали, напомнив, что традиция встречать христианские праздники у могил — наследие советское.Подобные меры для борьбы с эпидемиями предпринимаются не впервые. "Неслучайно в XVII веке священникам запретили отпевать умерших, потому что стали понимать медицинскую необходимость вот этой охраны собственных прихожан", — пояснил Сергей Перевезецев, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова.Вынужденная изоляция, по словам священнослужителей, не должна помешать православным отметить важнейшие праздники дома. "Освящение вербы или куличей не носят специального богослужебного характера, — отмечает отец Александр (Волков), настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево. — Можно то же самое сделать, побрызгав самому дома святой водой вербу, свои куличи, пасхи". "Можно прочитать самому молитву, и все будет освящено", — добавляет Александр Ткаченко, протоиерей Санкт-Петербургской епархии Московского патриархата.Все эти ограничения, говорят священнослужители, должны лишь укрепить силы верующих. И напомнить им о том, что соблюдая самоизоляцию они в первую очередь заботятся о ближних, которые особо подвержены воздействию вируса.