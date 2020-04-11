11 апреля на телеканале Россия 1 состоится беспрецедентная акция - грандиозный концерт Мы вместе. Звезды отечественной культуры, выдающиеся актеры, певцы и музыканты примут участие в масштабном телемарафоне и впервые выступят на легендарной сцене Большого театра для многомиллионной телеаудитории в знак благодарности всем, кто в эти дни противостоит глобальной пандемии. Начало в 17:00.

Завтра, 11 апреля, на телеканале "Россия 1" состоится беспрецедентная акция — грандиозный концерт "Мы вместе". Звезды отечественной культуры, выдающиеся актеры, певцы и музыканты примут участие в масштабном телемарафоне и впервые выступят на легендарной сцене Большого театра для многомиллионной телеаудитории в знак благодарности всем, кто в эти дни противостоит глобальной пандемии каждый на своем месте. Смотрим уникальный концерт дома. Начало в 17:00.Разделенные километрами... Денис Мацуев — за роялем, Евгений Миронов — у телефона. Репетировать, оказывается, можно и так. "Бумбараш" в оригинальном исполнении — Миронов выйдет на сцену Большого театра, а Мацуев сыграет онлайн."Все артисты так заряжены... Завтра должно произойти чудо. Спасибо, что вы это организуете и придумали. Я надеюсь, что этот концерт увидят главные люди на планете", — поделился народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.Посмотреть эту публикацию в InstagramДенис Мацуев @matsuevdenis и Евгений Миронов по видеосвязи репетируют номер для концерта «Мы вместе». ⠀