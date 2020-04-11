Известный немецкий тренер Ральф Рангник опроверг информацию о подписании контракта с Миланом. Ранее в итальянской прессе появилось сообщение о достижении договоренности между клубом и специалистом.

Известный немецкий тренер Ральф Рангник опроверг информацию о подписании контракта с "Миланом". Ранее в итальянской прессе появилось сообщение о достижении договоренности между клубом и специалистом."Были некие запросы, но до переговоров дело не дошло. А слухи о подписании некоего соглашения и вовсе не соответствуют действительности", — заявил Ральф Рангник."Милан" ищет замену тренеру Стефано Пиоли, и одним из кандидатов является Рангник. Кроме него, клуб рассматривает кандидатуры Лучано Спалетти, Андрея Шевченко и Унаи Эмери.