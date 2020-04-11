Знаменитый шотландский футболист и тренер Кенни Далглиш был госпитализирован в одну из британских клиник. У 69-летнего Далглиша выявлен коронавирус.

Знаменитый шотландский футболист и тренер Кенни Далглиш был госпитализирован в одну из британских клиник. У 69-летнего Далглиша выявлен коронавирус.Легендарный нападающий и тренер "Ливерпуля" соблюдал режим самоизоляции. Но в среду Далглиш был помещен в больницу. Врачи расценивают состояние здоровья, как хорошая. Угрозы жизни нет.В составе "Ливерпуля" Кенни Далглиш шесть раз становился чемпионом Англии и трижды побеждал в Кубке чемпионов. Кроме того, Далглиш в качестве тренера трижды завоевывал с "красными" чемпионский титул.