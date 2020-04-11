Девушка познакомилась с парнем в аське, пообщались некоторое время, потом он её пригласил поужинать вместе.
В назначенный час девушка разоделась, надушилась, накрутилась, накрасилась и сидит ждёт. Проходит полчаса, час, полтора. . . Парня всё нет.
Спустя два часа подруга понимает, что ждать уже нечего. Сняла вечернее платье, переоделась в пижаму и тапочки, приготовила бутерброды и завалилась перед телевизором.
Только устроилась поудобнее, раздаётся звонок в дверь. Открывает - на пороге стоит сияющий парень в костюме и с цветами. Видит подругу в пижаме, и улыбка сползает с его лица:
- Нет, вы посмотрите на неё - я на два часа опоздал, а она до сих пор не готова! ! !
еще анекдот!