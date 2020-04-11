В Калининградской области зафиксирована первая жертва коронавируса: Это военный пенсионер, 70 лет. Еще два жителя региона остаются в тяжелом состоянии.

В Калининградской области зафиксирована первая жертва коронавируса: Это военный пенсионер, 70 лет. Еще два жителя региона остаются в тяжелом состоянии.Губернатор Антон Алиханов заявил на брифинге с журналистами, что из-за ухудшения ситуации в регионе принято решение о продлении режима самоизоляции еще на одну неделю. Чтобы не повторят ситуацию, которая происходит в ряде европейских государств с переполненными больницами и нехваткой медперсонала."Мы в настоящее время развернули более 430 коек. Порядка ста коек занято в инфекционной больнице. Если вдруг заболеваемость пойдёт по экспоненте, то никаких коек не хватит. Если мы все будем относиться к этому спустя рукава", — считает глава региона.Как напоминает ГТРК "Калининград", коронавирусная инфекция выявлена у педиатра и ее медсестры, работающих в втором отделении детской поликлиники на улице Леонова областного центра. Все контакты определены и изолированы, здание поликлиники и прилегающую территорию дезинфицировали.Также заболела COVID-19 администратора частной клиники в городе Гурьевск. Теперь на руководство клиники могут завести уголовное дело, так как они продолжали вести обычный прием. Без малого 300 человек подверглись опасности заражения.Согласно статистике подтвержденный диагноз в Калининградской области у 62 человек, из которых 12 излечились и выписаны из стационаров. За последние сутки с подозрением на коронавирус находятся 10 человек.Антон Алиханов обратился к жителям региона неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. Тем, кто продолжает ездить на работу, на следующей неделе нужно оформить справку. Полицейские и росгвардейцы усилят патруль на улицах городов.