Из-за высоких темпов распространения коронавируса в Москве вводит ряд дополнительных ограничений. Под запрет попадут и поездки на каршеринге, спрос на который упал более чем вдвое.

Из-за высоких темпов распространения коронавируса в Москве вводит ряд дополнительных ограничений. Под запрет попадут и поездки на каршеринге, спрос на который упал более чем вдвое.Указом мэра Москвы Сергея Собянина с 13 по 19 апреля приостанавливается работа московского каршеринга. Запрет распространяется на всех столичных операторов. Временная блокировка сервисов аренды автомобилей - это лишь одна из целого списка ограничительных мер, утвержденного властями в целях противодействия распространению COVID-19.Во-первых, спрос на поездки упал более, чем вдвое, что радикально снизило экономическую эффективность каршеринга для операторов. Во-вторых, арендные автомобили хоть и выигрывают у общественного транспорта в плане социального дистанцирования, но они все же остаются "общественными" и требуют регулярной дезинфекции. Санитарную безопасность каршеринга в целом поддерживать весьма непросто."Спрос на эту услугу упал на 60%. Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него", - говорится в распоряжении Сергея Собянина на официальном сайте мэра Москвы.Поскольку контроль над передвижением граждан будет резко усилен, то каршеринг может вовсе потерять актуальность. Отметим, что с 13 апреля в Москве вводится пропускной режим для автомобильных поездок.